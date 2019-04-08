До другого туру президентських виборів вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко, фото: «Прямий»

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У другому турі президентських виборів, голосування на якому відбудеться 21 квітня, можливе перетікання голосів між фіналістами президентських перегонів — чинним президентом Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським.

Все залежить від того, чи зможуть обидва кандидати чітко окреслити перед виборцями своє бачення вирішення ключових проблем держави. Про це в матеріалі для видання «Українська правда» зазначає аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов.

Так, Зеленський може отримати голоси тих виборців Порошенка, для кого ці питання є важливими, але не влаштовує особисті якості чинного глави держави чи його політика в інших сферах. Аналогічно, чинний президент може отримати голоси частини виборців Зеленського, якщо шоумен не зможе під час дебатів чітко окреслити ці питання.

Зазначається, що питання дебатів більш важливе для виборців Порошенка. Проте 38% виборців Зеленського вважають його участь у дебатах обов’язковою, а ще третина — бажаною. Тобто шоумен у разі відмови від дебатів може втратити підтримку частини своїх виборців.

З іншого боку — серед виборців Зеленського дещо більша частка тих, на чий вибір дебати не вплинуть.

Водночас соціологи наголошують на ризиках, котрі матиме для Зеленського участь у дебатах, оскільки його виборці найменше обізнані з пропозиціями свого кандидата. Може виявитися, що позиції шоумена з тих чи інших питань суперечитимуть уявленням частини його електорату.

Тож варіант утриматися від дебатів, попри ризики втрати частини електорату, для якого вони є важливими, може бути для Зеленського більш вигідним.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія нещодавно ухвалила постанову про проведення другого туру президентських виборів та схвалила внесення в бюлетень прізвищ двох кандидатів.