Не всі виборці Зеленського та Порошенка можуть в майбутньому підтримати своїх кандидатів. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n120459-tretyna-vyborciv-zelenskogo-ta-poroshenka-ne-obov-yazkovo-pidtrymaut-svoyih-kandydativ-u-drugomu.html

Ракурс

Близько третини громадян України, які в першому турі голосували за шоумена Володимира Зеленського чи президента Петра Порошенка, не обов’язково підтримають їх же у другому турі.

Обидва кандидати змагатимуться за голоси виборців тих кандидатів, які не пройшли до другого туру президентських виборів. Для Зеленського та Порошенка вкрай важливо схилити цих українців на свій бік. Про це політичний аналітик «Фонду демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов зазначив у своїй статті.

За словами експерта, обом політикам варто боротися не лише за виборців Тимошенко, Гриценка, Бойка, Смешка чи Ляшка, але й консолідувати власні електорати. Оскільки близько третина виборців одного та другого кандидата напередодні першого туру припускали, що ще можуть змінити свої політичні вподобання.

У статті зазначається, що дебати перед другим туром не гарантують вирішальної переваги для Зеленського чи Порошенка. Шаповалов припускає, що Зеленський спробує переконати виборців Юлії Тимошенко, що його перемога в другому турі може стати такою собі відплатою за поразку лідера «Батьківщини» в першому турі.

Порошенко може спробувати переконати виборців інших кандидатів у тому, що Зеленський — недосвідчений політик і це може призвести до загрози стабільності в Україні.

У «Фонді демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва вважають, що обидва фаворити могли б позмагатися принаймні за прихильність 3,4 млн українців, які у першому турі голосували за інших кандидатів.

Нагадаємо, 3 квітня переможець першого туру президентських виборів Володимир Зеленський запросив Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів. Наступного дня чинний президент дав відповідь — погодився прийти на стадіон.

Як відомо, Центральна виборча комісія (ЦВК) 4 квітня опрацювала усі 100% протоколів із виборчих дільниць. Перший тур президентських виборів виграв комік Володимир Зеленський, а чинний президент Петро Порошенко програв йому 14,29%. Юлія Тимошенко опинилася на третьому місці.