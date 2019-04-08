Не все избиратели Зеленского и Порошенко могут в будущем поддержать своих кандидатов. Фото: Зеркало недели

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Ракурс

Около трети граждан Украины, голосовавших в первом туре за шоумена Владимира Зеленского или президента Петра Порошенко, не обязательно поддержат их же во втором туре.

Оба кандидата будут бороться за голоса избирателей тех кандидатов, которые не прошли во второй тур президентских выборов. Для Зеленского и Порошенко крайне важно склонить этих украинцев на свою сторону. Об этом политический аналитик «Фонда демократические инициативы» им. Илька Кучерива Сергей Шаповалов отметил в своей статье.

По словам эксперта, обоим политикам стоит бороться не только за избирателей Тимошенко, Гриценко, Бойко, Смешко или Ляшко, но и консолидировать свои электораты. Поскольку около трети избирателей обоих кандидатов накануне первого тура предполагали, что еще могут изменить свои политические предпочтения.

В статье отмечается, что дебаты перед вторым туром не гарантируют решающего преимущества для Зеленского или Порошенко. Шаповалов предполагает, что Зеленский попытается убедить избирателей Юлии Тимошенко, что его победа во втором туре может стать неким возмездием за поражение лидера «Батькивщины» в первом туре.

Порошенко может попытаться убедить избирателей других кандидатов в том, что Зеленский — неопытный политик и это может привести к угрозе стабильности в Украине.

В «Фонде «демократические инициативы» им. Илька Кучерива считают, что оба фаворита могли бы побороться по крайней мере за приверженность 3,4 млн украинцев, которые в первом туре голосовали за других кандидатов.

Напомним, 3 апреля победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов. На следующий день действующий президент дал ответ — согласился прийти на стадион.

Как известно, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 апреля обработала все 100% протоколов с избирательных участков. Первый тур президентских выборов выиграл комик Владимир Зеленский, а действующий президент Петр Порошенко проиграл ему 14,29%. Юлия Тимошенко оказалась на третьем месте.