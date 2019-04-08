Москва заблокувала заяву Радбезу ООН щодо Лівії: РФ та Єгипет підтримують наступ на Триполі / Фото: Военное обозрение

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Росія заблокувала заяву Ради безпеки ООН із закликом до всіх збройних формувань, що виступають на боці «Лівійської національної армії» (ЛНА) під керівництвом генерала Халіфи Хафтара, припинити наступ на Триполі.

Під час бойових дій впродовж кількох днів поблизу столиці Лівії загинуло понад 20 осіб, ще 27 дістали поранень. Військові дії в країні поновилися після того, як Халіфа Хафтар, якого за даними ВВС підтримують Росія та Єгипет, віддав наказ підконтрольним йому військовим розпочати наступ на Триполі, пише DW.

Голова лівійського уряду Фаїз Сарадж звинуватив Хафтара у зраді та організації військового перевороту. Водночас голосування щодо проекту заяви ООН відбулося 7 квітня. За інформацією джерел AFP, Москва наполягала на поширенні заклику припинити бойові дії на всіх учасників конфлікту в Лівії. Британія наголошувала, що наступ має припинити Хафтар, а інші сторони — підтримати деескалацію конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, сутички між військовими загонами Хафтара та силами визнаного ООН уряду у Триполі загострилися. ЛНА здійснила авіаудари по передмістю Триполі. Внаслідок боїв загинула вже 21 особа. Представники Хафтара повідомили про загибель 14 своїх бойовиків.

Халіфа Хафтар понад 40 років активно бере участь у політичному і військовому житті Лівії. У 1969 році він брав участь у перевороті, який організував Муаммар Каддафі. Після конфлікту з Каддафі Хафтар поїхав до США. У 2011 році, коли в країні почалося повстання, Хафтар повернувся і очолив повстанців на сході Лівії.