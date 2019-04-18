У Тріполі військовий конфлікт знищив понад 200 осіб, ще 900 поранені. Фото: RFI

https://racurs.ua/ua/n120915-u-tripoli-viyskovyy-konflikt-znyschyv-ponad-200-osib-i-bilshe-900-poraneni.html

Ракурс

У Лівії жертвами боїв у столиці (Тріполі) стали 205 осіб. Ще 913 громадян дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Кількість загиблих і постраждалих під час боїв між повстанцями і силами офіційного уряду постійно збільшується. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я в Лівії на своїй сторінці в Twitter.

Повстанцями Лівійської народної армії командує генерал Халіф Хафтар. Спецпосланець генерального секретаря ООН по Лівії Гассан Саламі регулярно закликає командувача припинити бойові дії, щоб уникнути жертв серед мирного населення, але поки безрезультатно.

Халіф Хафтар в 1969 році брав участь у перевороті Муаммара Каддафі і після конфлікту з новим правителем поїхав в США. Він повернувся в 2011 році, коли Каддафі вбили і в країні почалася боротьба за владу.

Бої під столицею почалися 4 квітня, а вже 8 квітня була використана бойова авіація.

Світова спільнота закликає сторони припинити кровопролиття, однак у армії повстанців з’явилися свої захисники. Так, Росія заблокувала заяву Радбезу ООН із закликом припинити наступ на столицю.

Раніше повідомлялося, що США закликали припинити кровопролиття в Лівії.