Мовні квоти: Сюмар розповіла про «маразматичні» правки «Кварталу 95»

Вікторія Сюмар. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n120914-movni-kvoty-sumar-rozpovila-pro-marazmatychni-pravky-kvartalu-95.html

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Студія «Квартал 95» подавала до закону про мовні квоти правки, які могли нівелювати зміни у збільшення українського мовлення у теле- та радіоефірі.

Представники студії «Квартал 95» вносили «маразматичні правки», які не тільки могли завдати проблеми під час збільшення україномовного контенту на телебаченні та радіо, але й були прописані не професійно, повідомила на своїй сторінці у Facebookнародний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Вікторія Сюмар у відповідь на інтерв’ю кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також Сюмар підтвердила той факт, що законотворці зустрічались з представниками «Кварталу 95» та обговорювали зміни у законодавство. Проте ті правки, які пропонувала Студія, було відхилено.

Нардеп також відреагувала на звинувачення Зеленського у тому, що до процесу написання правок не було залучено професіоналів з медіабізнесу. Вона повідомила, що проводились консультації з усіма великими телегрупами, зокрема з ТРК «Україною», «Стар Лайт Медіа», «1+1» та іншими.