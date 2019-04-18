Языковые квоты: Сюмар рассказала о «маразматических» правках «Квартала 95»

Виктория Сюмар. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/n120914-yazykovye-kvoty-sumar-rasskazala-o-marazmaticheskih-pravkah-kvartala-95.html

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Студия «Квартал 95» подавала в закон о языковых квотах правки, которые могли нивелировать изменения по увеличению украиноязычного контента в теле- и радиоэфире.

Представители студии «Квартал 95» вносили «маразматичные правки», которые не только могли приченить проблемы во время процесса увеличения русскоязычного контента на телевидении и радио, но и были прописаны не профессионально, сообщила на своей странице в Facebook народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Виктория Сюмар в ответ на интервью кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Также Сюмар подтвердила тот факт, что законодатели встречались с представителями «Квартала 95» и обсуждали изменения в законодательство. Однако те правки, которые предлагала Студия, были отклонены.

Нардеп также отреагировала на обвинения Зеленского в том, что к процессу написания поправок не было привлечено профессионалов с медиабизнеса. Она сообщила, что проводились консультации со всеми крупными телегруппами, в частности с ТРК «Украина», «Стар Лайт Медиа», «1+1» и другими.