Без паніки: НБУ не підтвердив інформацію про обмеження на зняття готівки у "Приваті". Фото: LIGA

https://racurs.ua/ua/n120916-bez-paniky-nbu-ne-pidtverdyv-informaciu-pro-obmejennya-na-znyattya-gotivky-u-pryvati.html

Ракурс

Національний банк України не підтвердив інформацію щодо обмеження на зняття готівки у банкоматах і касах «ПриватБанку».

Також в установі відповіли щодо відшкодовування 200 млрд грн колишнім власникам банку. Так, перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що для відшкодовування має бути доведено факт заподіяння збитків позивачем у суді. Про це вона повідомила на брифінгу.

Рожкова розповіла, що згідно з оцінкою аудитів і розслідувань, «ПриватБанк» мав від'ємний капітал на момент його визнання неплатоспроможним. У зв’язку з цим держава витратила на нього 155,3 млрд грн для докапіталізації установи.

Рожкова наголосила, що в банк вклали державні кошти і відшкодовувати їх мають державі.

Представник уряду у Верховній Раді, нардеп Вадим Денисенко заявив, що усі депозити і вклади українців гарантовані державою, так як наразі банк перебуває у її власності, а рішення суду про незаконність націоналізації не набуло чинності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», рішення суду про незаконність націоналізації «ПриватБанку» буде оскаржено. Апеляційні заяви вже готуються.