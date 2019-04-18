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Ракурс
Порошенко срочно созвал совещание в СНБО из-за «ПриватБанка». Фото: oko-planet

Порошенко срочно созвал совещание в СНБО из-за «ПриватБанка»

18 апр 2019, 20:33
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Действующий президент Украины Петр Порошенко срочно созвал совещание в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

На заседании планируется обсудить риски и угрозы в связи с сегодняшним проигрышем Национального банка по делу о национализации «ПриватБанка». Об этом сообщает президент на своей странице в Twitter.

Совещание запланировано на 21.00

Порошенко созвал совещание в СНБО. Фото: Twitte

Как известно, сегодня Нацбанк Украины проиграл суд о национализации «ПриватБанка» и процедуру признали нарушающей законодательство. Решение еще не вступило в силу и полный текст решения должны подготовить в течение 10 дней.

Затем у НБУ будет 30 дней для обжалования.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Порошенко в срочном телеобращении предупредил украинцев об угрозе дефолта и экономического кризиса.

Источник: Ракурс


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