Порошенко срочно созвал совещание в СНБО из-за «ПриватБанка». Фото: oko-planet

https://racurs.ua/n120920-poroshenko-srochno-sozval-soveschanie-v-snbo-iz-za-privatbanka.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко срочно созвал совещание в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

На заседании планируется обсудить риски и угрозы в связи с сегодняшним проигрышем Национального банка по делу о национализации «ПриватБанка». Об этом сообщает президент на своей странице в Twitter.

Совещание запланировано на 21.00

Как известно, сегодня Нацбанк Украины проиграл суд о национализации «ПриватБанка» и процедуру признали нарушающей законодательство. Решение еще не вступило в силу и полный текст решения должны подготовить в течение 10 дней.

Затем у НБУ будет 30 дней для обжалования.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Порошенко в срочном телеобращении предупредил украинцев об угрозе дефолта и экономического кризиса.