Націоналізацію «Привату» скасували. Фото: Vse.Media

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Бізнесмен Ігор Коломойський виграв суд з націоналізації «ПриватБанку». Процедуру виведення неплатоспроможної фінансової установи з ринку за участю держави визнали такою, що порушує законодавство. Нацбанк України вже готується до оскарження цього рішення. Справа розглядалася в суді з літа 2017 року.

Центральна виборча комісія (ЦВК) перенесла час проведення дебатів. Згідно з рішенням Центрвиборчкому, теледебати стартують о 21.00, а не о 20.00, як було обумовлено раніше. Відповідні поправки до постанови про проведення дебатів внесли за пропозицією представників кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

У Верховній Раді запропонували звільняти водіїв-винуватців ДТП від кримінальної відповідальності, якщо аварія сталася на розбитій дорозі. Законопроект № 10236 також пропонує звільнити від відповідальності тих водіїв, які скоїли смертельне ДТП, через порушення правил дорожнього руху іншими учасниками.

У Північній Кореї почали випробування нової зброї, яку в країні вже назвали унікальною через характеристики керованого польоту. Експерти вважають, що це пускова установка ближньої дії з декількома ракетами. Після проваленого саміту між КНДР і США, це перші випробування зброї в країні.

Росія заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну і обмежила ввезення українських товарів на територію РФ. Тепер в Росію не можна ввозити продукцію металообробки, машинобудування і легкої промисловості від українських виробників. В уряді Росії зазначили, що минулого року на ці категорії від України РФ витратила близько 250 млн дол.