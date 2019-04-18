Национализацию «Привата» отменили. Фото: Vse.Media

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Бизнесмен Игорь Коломойский выиграл суд по национализации «ПриватБанка». Процедуру вывода неплатежеспособного финансового учреждения с рынка при участии государства признали нарушающей законодательство. Нацбанк Украины уже готовится к обжалованию этого решения. Дело рассматривалось в суде с лета 2017 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перенесла время проведения дебатов. Согласно решению Центризбиркома, теледебаты стартуют в 21.00, а не в 20.00, как было оговорено ранее. Соответствующие правки в постановление о проведении дебатов внесли по предложению представителей кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В Верховной Раде предложили освобождать водителей-виновников ДТП от уголовной ответственности, если авария произошла на разбитой дороге. Законопроект № 10236 также предлагает освободить от ответственности тех водителей, которые совершили смертельное ДТП, из-за нарушения правил дорожного движения другими участниками.

В Северной Корее начали испытания нового оружия, которое в стране уже назвали уникальным из-за характеристик управляемого полета. Эксперты полагают, что это пусковая установка ближнего действия с несколькими ракетами. После провалившегося саммита между КНДР и США, это первые испытания оружия в стране.

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и ограничила ввоз украинских товаров на территорию РФ. Теперь в Россию нельзя ввозить продукцию металлообработки, машиностроения и легкой промышленности от украинских производителей. В правительстве России отметили, что в прошлом году на эти категории от Украины РФ потратила около 250 млн долл.