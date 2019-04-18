Дебаты перенесли на час – ЦИК

https://racurs.ua/n120918-debaty-perenesli-na-chas-cik.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перенесла проведение дебатов. Согласно решению Центризбиркома, теледебаты стартуют в 21.00. До этого они должны были начаться в 20.00.

Решение поддержали 15 членов ЦИК. Об этом сообщила член Центризбиркома Екатерина Махницкая, передает «РБК-Украина».

На сегодняшнем заседании ЦИК рассмотрела предложения внесения изменений в постановление о проведении дебатов от представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Согласно окончательному решению, теледебаты будут проходить в пятницу в эфире «Суспільного» в течение часа с 21.00 до 22.00. Их организует Национальная Общественная телерадиокомпания Украины.

Как известно, кандидаты планируют провести еще одни дебаты, но уже на стадионе. Они начнутся в 19.00 и должны закончиться до 20.00, чтобы кандидаты успели в студию «Суспільного».

Специально для дебатов кандидаты арендовали НСК «Олимпийский» с 9.00 утра до полуночи. Стоимость дебатов составляет 6−8 млн грн. Оплачивать стоимость дебатов будут оба кандидата.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ночь на 17 апреля стартовало распространение бесплатных билетов на дебаты. Тогда же Зеленский рассказал, что на стадионе будут две сцены.