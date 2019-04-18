Ракурсhttps://racurs.ua/
Дебати перенесли на одну годину – ЦВК. Фото: Дело
Дебати перенесли на одну годину — ЦВКhttps://racurs.ua/ua/n120918-debaty-perenesly-na-odnu-godynu-cvk.htmlРакурс
Центральна виборча комісія (ЦВК) перенесла проведення дебатів. Згідно з рішенням Центрвиборчкому, теледебати стартують о 21.00. До цього вони мали початися о 20.00.
Рішення підтримали 15 членів ЦВК. Про це повідомила член Центрвиборчкому Катерина Махницька, передає «РБК-Україна».
На сьогоднішньому засіданні ЦВК розглянула пропозиції внесення змін до постанови про проведення дебатів від представників кандидатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського.
Згідно з остаточним рішенням, теледебати будуть проходити у п’ятницю в ефірі «Суспільного» протягом години з 21.00 до 22.00. Їх організовує Національна Суспільна телерадіокомпанія України.
Як відомо, кандидати планують провести ще одні дебати, але вже на стадіоні. Вони почнуться о 19.00 і мають закінчитися до 20.00, щоб кандидати встигли у студію «Суспільного».
Спеціально для дебатів, кандидати орендували НСК «Олімпійський» з 9.00 ранку до півночі. Вартість дебатів становить 6−8 млн грн. Оплачувати вартість дебатів будуть обидва кандидати.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в ніч на 17 квітня стартувало розповсюдження безкоштовних білетів на дебати. Тоді ж Зеленський розповів, що на стадіоні буде дві сцени.
Загрузка...