Дебати перенесли на одну годину – ЦВК. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n120918-debaty-perenesly-na-odnu-godynu-cvk.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) перенесла проведення дебатів. Згідно з рішенням Центрвиборчкому, теледебати стартують о 21.00. До цього вони мали початися о 20.00.

Рішення підтримали 15 членів ЦВК. Про це повідомила член Центрвиборчкому Катерина Махницька, передає «РБК-Україна».

На сьогоднішньому засіданні ЦВК розглянула пропозиції внесення змін до постанови про проведення дебатів від представників кандидатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Згідно з остаточним рішенням, теледебати будуть проходити у п’ятницю в ефірі «Суспільного» протягом години з 21.00 до 22.00. Їх організовує Національна Суспільна телерадіокомпанія України.

Як відомо, кандидати планують провести ще одні дебати, але вже на стадіоні. Вони почнуться о 19.00 і мають закінчитися до 20.00, щоб кандидати встигли у студію «Суспільного».

Спеціально для дебатів, кандидати орендували НСК «Олімпійський» з 9.00 ранку до півночі. Вартість дебатів становить 6−8 млн грн. Оплачувати вартість дебатів будуть обидва кандидати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в ніч на 17 квітня стартувало розповсюдження безкоштовних білетів на дебати. Тоді ж Зеленський розповів, що на стадіоні буде дві сцени.