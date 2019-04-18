Порошенко и СНБО собрались на совещание из-за «ПриватБанка». Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n120921-poroshenko-i-snbo-sobralis-na-soveschanie-iz-za-privatbanka-translyaciya.html

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Действующий президент Украины Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на совещание. Служащие обсуждают риски из-за денационализации «ПриватБанка».

Совещание началось в 21.00. Во время встречи уже отметили, что денационализация финансового учреждения грозит тем, что фонду гарантирования нужно будет выплатить вкладчикам более 100 млрд грн, а также может возникнуть инфляция.