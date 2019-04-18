Команда Зеленского: доктор Комаровский и потенциальный минобороны от Гриценко. Фото: Дело

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Ракурс

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представил сегодня свою команду в эфире программы «Право на владу».

Во время эфира Зеленский рассказал в чем специализируется каждый из членов его команды. Так, Иван Апаршин оказался экспертом по безопасности и обороны. Примечательно, что его же кандидат Анатолий Гриценко собирался выдвинуть на должность минобороны. Об этом сообщает УНИАН.

Советником по медицине Зеленского оказался Евгений Комаровский, а за внутреннюю политику отвечает Дмитрий Разумков. Международные отношения Зеленский доверил Александру Данилюку (министр финансов при Гройсмане).

Антикоррупционных специалистов оказалось несколько. Так, за антикоррупционную политику отвечают Галина Янченко и Руслан Рябошапка. Однако Рябошапка также занимается правоохранительной деятельностью, а Янченко digital-решениями.

За органы правосудия отвечает Сергей Ионушас, а за правоохранительные органы — Денис Монастырский.

За реформы в судебной системе возьмется Ирина Венедиктова, а за экономику, налогообложение и финансы — Даниил Гетманцев.

Экспертом по международным отношениям и народовластию в команде Зеленского является Александр Мережко, а направлением экономической политики заведует Олег Бондаренко.

В команде Зеленского также есть эксперт реализации равных прав и возможностей Марина Бардина. Образование предлагают возложить на Сергея Бабака, а избирательное законодательство и права человека — на Сергея Кальченко.

Экспертом коммунальных услуг, антимонопольного регулирования и энергетики является Андрей Герус.

Как ранее сообщалось, завтра в 21.00 пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Зеленского и Порошенко.