Эксперты указали на недостатки отдельных кандидатов команды Зе. Фото: Вести

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Отдельные украинские эксперты раскритиковали двух представителей команды Владимира Зеленского — советника Зеленского по вопросам образования и науки Сергея Бабака и эксперта по международным отношениям Александра Мережко.

Сергей Бабак в команде Зеленского является советником по вопросам образования и науки. Он работает директором образовательных программ Украинского института будущего. В свое время педагог возглавлял государственное предприятие «Научно-технический центр новейших технологий Национальной академии наук Украины», был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Получал образование Бабакв Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, закончил факультет международной экономики. Также он получил диплом Napier University в Эдинбурге по специальности «финансовые услуги». Кроме того, Бабак имеет также юридическое и психологическое образования, 20 лет научного и преподавательского стажа, пять лет был проректором частного университета,

Исследователь Университета Беркли в Калифорнии Инна Совсун в собственной статье пишет, что Бабак в интервью журналу «Країна» заявлял о том, что в Украине «страшное несоответствие профессий, по которым готовят в высших учебных заведениях, востребованных на рынке». По его словам, в 2018 году 29 млрд грн выделили на госзаказ, а 30% средств ушло на специальности «экономика» и «право». Бабак утверждал, что сейчас в Украине 10 юристов на одну вакансию.

В своем материале исследователь указывает, что Бабак некомпетентен в образовательных вопросах. Постановление о государственном заказе на 2018 год действительно указывает сумму 28,98 млрд грн.

«Правда, если чуть внимательнее посмотреть документ, то становится понятно, что постановление касается государственного заказа не только для высшего образования (то есть подготовки на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры). Указанная цифра включает в себя по меньшей мере 1,7 млрд грн на последипломное образование и 350 млн грн — на подготовку рабочих кадров», — пишет автор статьи.

Другие случаи, свидетельствующие о неосведомленности Бабака в образовательной сфере, тоже указываются в материале.

Александр Мережко в команде Владимира Зеленского отвечает за международные отношения и народовластие. Мережко является доктором юридических наук, заведует кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Он специализируется на публичном и частном праве, в праве и правоприменении Евросоюза. В свое время он работал в Краковской академии имени Анджея Фрича Моджевского и в Люблинском католическом университете Иоанна Павла II.

Политический аналитик Валентин Красноперов на собственной странице в Facebook утверждает, что Мережко считает Украину ответственной за Голодомор 1932−1933 годов. Он приводит цитаты из статьи Мережка «Кто несет ответственность за Голодомор?» от 19 января 2007 года.

«Так кто же должен сейчас возместить вред, причиненный голодомором? К кому конкретно могут обратиться за компенсацией жертвы голодомора и их наследники? С юридической точки зрения, ответ на этот вопрос вполне понятен и не вызывает сомнений: возместить вред, причиненный голодомором, обязана именно Украинское государство, причем как материальный, так и моральный», — говорится в материале Мережка.

Автор статьи пишет, что жертвы Голодомора и их потомки должны получить право на уменьшение коммунальных платежей.

В статье «Сон разума: украинский национализм как идеология» от 17 апреля 2007 года Мережко писал, что «сторонник украинского национализма воспринимает язык не просто как средство коммуникации, а как некую особую метафизическую сущность, которая стоит над человеком и требует поклонения». В его статье отмечается, что таким образом украинский язык, как язык государственный становится инструментом репрессии по отношению к тем, кто говорит и думает с помощью русского или другого языка.

Напомним, 18 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду в эфире программы «Право на власть». Во время эфира молодой политик рассказал, в чем специализируется каждый из членов его команды.