Медианадзиратель от Януковича? В команду Зеленского приписали экс-сотрудника холдинга Курченко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n120930-medianadziratel-ot-yanukovicha-v-komandu-zelenskogo-pripisali-eks-sotrudnika-holdinga-kurchenko.html

Ракурс

К команде кандидата в президенты Владимира Зеленского ошибочно добавили бывшего первого заместителя председателя Национальной телерадиокомпании Александра Харебина.

Харебин работал в Наблюдательном совете Украинского медиахолдинга и занимал должность операционного директора после покупки холдинга Сергеем Курченко (беглый бизнесмен времен Виктора Януковича). Об этом сообщает «Детектор медиа», ссылаясь на эфир программы «Право на владу» (телеканал «1+1»).

В эфире журналистка издания «TheБабель» Мария Жартовская спросила Зеленского про Харебина. Тогда корреспондент отметила, что во время работы Харебина с «Корреспондента» и Forbes ушли 13 журналистов и редакторов из-за цензуры. Особое внимание Харебин тогда уделил Януковичу и Сергею Арбузову (и. о. премьер-министра Украины).

На этот вопрос Зеленский заявил, что никогда не работал с Харебиным и он мог попасть в список только по ошибке. По словам кандидата, именно он утверждает конечный список и там Харебина быть не могло.

Также Зеленский заявил, что за такую ​​ошибку его штаб должен извиниться и добавил, что специалисты по медиа у них уже есть.

По словам кандидата, в команде есть онлайн-штаб, в который подают заявки эксперты различных отраслей, но все они проходят проверку, хоть и не сразу.

Харебин на эту ситуацию ответил на своей странице в Facebook, где заявил, что готов поговорить с Марией Жартовский и Натальей Лигачевой, или даже дать большую пресс-конференцию. Также он поблагодарил Зеленского за урок.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский накануне представил свою команду экспертов.