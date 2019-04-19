Медіанаглядач від Януковича? До команди Зеленського приписали екс-працівника холдингу Курченка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n120930-medianaglyadach-vid-yanukovycha-do-komandy-zelenskogo-prypysaly-eks-pracivnyka-holdyngu-kurchenka.html

Ракурс

До команди кандидата у президенти Володимира Зеленського помилково додали колишнього першого заступника голови Національної телерадіокомпанії Олександра Харебіна.

Харебін працював у Наглядовій раді Українського медіахолдингу та займав посаду операційного директора після покупки холдинга Сергієм Курченком (бізнесмен-втікач з часів Віктора Януковича). Про це повідомляє «Детектор медіа», посилаючись на ефір програми «Право на владу» (телеканал «1+1»).

На ефірі журналістка видання «TheБабель» Марія Жартовська запитала Зеленського щодо Харебіна. Тоді кореспондентка наголосила, що під час роботи Харебіна з «Кореспондента» та Forbes пішли 13 журналістів та редакторів через цензуру. Особливу увагу Харебін тоді приділив Януковичу та Сергію Арбузову (в. о. прем'єр-міністра України).

На це питання Зеленський заявив, що ніколи не працював з Харебіним і він міг потрапити до списку лише помилково. За словами кандидата, саме він затверджує кінцевий список і там Харебіна бути не могло.

Також Зеленський заявив, що за таку помилку його штаб має вибачитися і додав, що спеціалісти з медіа в них вже є.

За словами кандидата, в команді є онлайн-штаб, до якого подають заявки експерти різних галузей, але усі вони проходять перевірку, хоч і не одразу.

Харебін на цю ситуацію відповів на своїй сторінці у Facebook, де заявив, що готовий поговорити з Марією Жартовською та Наталею Лигачевою, або навіть дати велику прес-конференцію. Також він подякував Зеленському за урок.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський напередодні представив свою команду експертів.