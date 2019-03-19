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Функция совершения покупок появилась в Instagram. Фото: Retail & Loyalty

В Instagram добавят функцию покупки товаров (ФОТО)

19 мар 2019, 16:55
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Функция покупок появилась в популярной социальной сети Instagram. На данный момент опция Checkout работает в тестовом режиме и только на территории США.

Для того, чтобы совершить покупку, не выходя из Instagram, во время просмотра товара необходимо нажать кнопку «Оформить заказ в Instagram», сообщается в блоге на сайте компании.

Далее пользователи могут выбрать цвет товара, размер и другие характеристики. После выбора товара необходимо заполнить данные для осуществления покупки. Персональные данные сохранятся в системе после первой покупки для удобства осуществления следующих покупок.

Помимо покупки товара пользователи смогут отслеживать отправку и доставку приобретенного ими товара.

В настоящее время указанная функция доступна для немногих магазинов, работающих на территории США и доступна только для американских пользователей.

Функция совершения покупок появилась в Instagram. Фото: instagram-press.com

Источник: Ракурс


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