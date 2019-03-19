Функция совершения покупок появилась в Instagram. Фото: Retail & Loyalty

https://racurs.ua/n119611-v-instagram-dobavyat-funkciu-pokupki-tovarov-foto.html

Ракурс

Функция покупок появилась в популярной социальной сети Instagram. На данный момент опция Checkout работает в тестовом режиме и только на территории США.

Для того, чтобы совершить покупку, не выходя из Instagram, во время просмотра товара необходимо нажать кнопку «Оформить заказ в Instagram», сообщается в блоге на сайте компании.

Далее пользователи могут выбрать цвет товара, размер и другие характеристики. После выбора товара необходимо заполнить данные для осуществления покупки. Персональные данные сохранятся в системе после первой покупки для удобства осуществления следующих покупок.

Помимо покупки товара пользователи смогут отслеживать отправку и доставку приобретенного ими товара.

В настоящее время указанная функция доступна для немногих магазинов, работающих на территории США и доступна только для американских пользователей.