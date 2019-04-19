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Instagram дозволить приховувати лайки під дописами. Фото: Bosslike

Instagram дозволить приховувати лайки під дописами

19 кві 2019, 11:50
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Instagram дозволить приховувати лайки під дописами. Вказану функцію тестують розробники.

У коді програми було виявлено функцію, за допомогою якої автор посту може зробити невидимою кількість лайків для інших користувачів, повідомляє Джейн Вонг, фахівець зі зворотної розробки у Twitter.

Вказану функцію з приховування лайків Вонг виявила у коді програми для Android.

В Instagramзаявили, що наразі офіційно не тестують вказану функцію. Водночас у компанії думають над тим, як зменшити тиск на користувачів соцмережі.

На думку фахівців, функція приховані лайки допоможе зконцентрувати увагу на якості контенту та кількості підписників. Утім, алгоритм розміщення постів у стрічці змінено не буде і користувачам доведеться все ж таки боротися за лайки.

Instagram дозволить приховувати вподобайки під дописами. Фото: Скрін

Instagram дозволить приховувати вподобайки під дописами. Фото: Скрін

Раніше повідомлялось, що у Instagram додадуть функцію купівлі товару. Користувачі мережі зможуть оформити замовлення, не виходячи з соцмережі.

Джерело: Ракурс


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