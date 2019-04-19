Курс доллара в Украине вырос на 14 копеек. Фото: Днепроград

https://racurs.ua/n120937-kurs-valut-na-19-aprelya-amerikanskiy-dollar-podorojal.html

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Официальный курс гривны к американскому доллару и евро 19 апреля установил Нацбанк.

Официальная валюта Соединенных Штатов Америки выросла в цене на 14 коп. Набрало в цене и евро. Об этом свидетельствует официальный курс валют, который был сегодня установлен Национальным банком Украины.

В пятницу, 19 апреля, 1 долл. стоит 26 грн 83 коп. Ранее американский доллар дешевел по отношению к гривне. За 1 евро надо сегодня заплатить 30 грн 19 коп. Таким образом, европейская валюта выросла на 3 коп.

Как известно, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял решение, которым признал процедуру вывода неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства такой, что нарушает нормы действующего законодательства. В Нацбанке пообещали, что будут обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины не подтвердил информацию об ограничении на снятие наличных в банкоматах и кассах «ПриватБанка». А народный депутат Вадим Денисенко отметил, что решение суда о незаконности национализации не вступило в силу, поэтому все депозиты и вклады украинцев гарантированы государством.