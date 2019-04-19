Дебати Порошенка і Зеленського / Фото: Ракурс

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Ракурс

Дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського розпочалися на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Вчора у ЦВК остаточно було погоджено час початку стадіонної дискусії — 19.00.

Сьогодні приблизно з 14.00 в Києві поблизу «Олімпійського» почали збиратися журналісти і прихильники чинного глави держави Порошенка та шоумена Зеленського. Згодом глядачів пропустили на стадіон. За правопорядком на місці подій стежить поліція.

На стадіоні обидва кандидати встановили свої сцени. Трибуни й арена спорткомплексу розділено впоперек. Дебати на НСК «Олімпійський» модеруватимуть телеведуча ICTV Олена Фроляк (від Зеленського) та глава правління «Громадського радіо» Андрій Куликов (від Порошенка).

Ініціатором проведення стадіонних дебатів став лідер першого туру Зеленський. На його запрошення Порошенко відповів: «Стадіон, так стадіон». Цього тижня кандидати у президенти, ЦВК та суспільний мовник погодили формат і час проведення дебатів.

Також зауважимо, що завтра, 20 квітня, — напередодні голосування — буде день тиші, коли заборонено будь-яку політичну агітацію.