Справа «ПриватБанку»: МФВ підтримав Нацбанк. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n120963-sprava-pryvatbanku-mfv-pidtrymav-nacbank.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) встав на сторону Нацбанку та українського уряду у питанні націоналізації «ПриватБанку».

У МВФ заявили, що підтримують реформування фінансового сектору, що позитивно вплинуло на стійкість банківської системи країни. Особливу увагу приділили незалежній наглядовій раді та корпоративному врядуванні «ПриватБанку». Про це повідомляє постійний представник МВФ Йоста Люнгман, передає УНН.

Також представники наголосили, що саме вливання 160 млрд грн врятувало кошти мільйонів українських вкладників та змогло відновити платоспроможність фінансової установи.

Як відомо, напередодні окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про скасування націоналізації «ПриватБанку» за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як раніше повідомляв «Ракурс», з аналогічними заявами виступили Представництво Європейського союзу та Посольство США в Україні. Міжнародні партнери нагадали про той шлях, який пройшли український уряд та Нацбанк націоналізуючи «ПриватБанк».