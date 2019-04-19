Дело «ПриватБанка»: МВФ поддержал Нацбанк. Фото: NewsOne

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Ракурс

Международный валютный фонд (МВФ) встал на сторону Нацбанка и украинского правительства в вопросе национализации «ПриватБанка».

В МВФ заявили, что поддерживают реформирование финансового сектора, что положительно повлияло на устойчивость банковской системы страны. Особое внимание уделили независимому наблюдательному совету и корпоративному управлению «ПриватБанка». Об этом сообщает постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман, передает УНН.

Также представители отметили, что именно вливание 160 млрд грн спасло средства миллионов украинских вкладчиков и смогло восстановить платежеспособность финансового учреждения.

Как известно, накануне окружной админсуд Киева принял решение об отмене национализации «ПриватБанка» по иску бизнесмена Игоря Коломойского.

Как ранее сообщал «Ракурс», с аналогичными заявлениями выступили Представительство Европейского союза и Посольство США в Украине. Международные партнеры напомнили о том пути, который прошли украинское правительство и Нацбанк национализируя «ПриватБанк».