Мэра Василькова подозревают в подкупе избирателей государственными деньгами, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n120962-mera-vasilkova-podozrevaut-v-podkupe-izbirateley-gosudarstvennymi-dengami.html

Ракурс

Мэра Василькова Владимира Сабадаша полиция подозревает в подкупе избирателей государственными деньгами. Сегодня мэру Генпрокуратура сообщила о подозрении Васильковскому городскому голове.

Правоохранители подозревают, что людям выплачивали материальную помощь, а документы — скрывали. В то же время полиция не указывает, в чью пользу осуществлялся подкуп.

«Национальная полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в Василькове», — сообщил в Твиттере министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал, что полиция начала производство по факту предоставления избирателям неправомерной выгоды по факту действий, связанных с реализацией избирательного права в интересах одного из кандидатов в президенты по ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума). В ходе расследования полиция узнала о фактах растраты государственных средств и сокрытия документов.

В январе-феврале 2019 года служащие мэрии выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали документы, чтобы исключить установление этих растрат.

Подозрение Сабадашу объявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (организация или управление преступлением), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.