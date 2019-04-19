Мера Василькова підозрюють у підкупі виборців державними грошима, фото — 24 канал

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Мера Василькова Володимира Сабадаша поліція підозрює у підкупі виборців державними грошима. Сьогодні міському голові Генпрокуратура за цим фактом повідомила про підозру Васильківському міському голові.

Правоохоронці підозрюють, що людям виплачували матеріальну допомогу, а документи — приховували. Водночас поліція не вказує, на чию користь здійснювався підкуп.

«Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Василькові», — повідомив у Твіттер міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів, що поліція розпочала провадження за фактом надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних з реалізацією виборчого права в інтересах одного з кандидатів у президенти за ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму). Під час розслідування поліція дізналася про факти розтрати державних коштів та привласнення документів.

У січні-лютому 2019 року службовці мерії виплатили матеріальну допомогу окремим громадянам та умисно приховували документи, аби унеможливити встановлення цих розтрат.

Підозру Сабадашу оголошено за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 (організація або керування злочином), ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом) КК України.