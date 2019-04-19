Дебати спричинили транспортний колапс на в'їздах до Києва, фото — 5 канал

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Президентські дебати спричинили транспортний колапс на в’їздах до Києва. Автомобільні затори виникли через те, що до столиці прибувають глядачі дебатів кандидатів у президенти України, які стартують на НСК «Олімпійський» о 19.00.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий підтвердив на сайті МВС, що транспортна ситуація на в’їзді у Київ складна, адже «людей привозять зі всієї країни».

Карти Google-maps свідчать, що найгірша ситуація у п’ятницю спостерігалася саме довкола НСК «Олімпійський» та на в’їздах у столицю.

Яровий закликав водіїв ставитися до проблем на дорогах з розумінням. Правоохоронці очікують, що на НСК «Олімпійський» прийде приблизно 60 тис. осіб. Безпеку на арені і довкола неї забезпечуватимуть 10 тис. правоохоронців.

У мережі почали коментувати транспортний колапс у Києві. Журналіст і блогер Роман Бурко вважає, що кандидат Володимир Зеленський дарма запропонував такий варіант спілкування, адже наражає глядачів на ймовірні проблеми із безпекою.

Нагадаємо, що до дебатів у Києві почали готуватися вранці 19 квітня. У місті закрили три станції метро, довкола стадіону чергує поліція.

В ефірі каналу «112 Україна» начальник поліція Києва Андрій Крищенко заявив, що запуск на стадіон не буде обмежений у часі, проте доступ у фан-зону припинять за 10 хвилин до початку дебатів.

Вулиці в центрі Києва перекриють до того, поки в цьому буде необхідність. Подальші дії правоохоронців залежатимуть від ситуації на стадіоні.