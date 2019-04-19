Дебаты вызвали транспортный коллапс на въездах в Киев, фото — 5 канал

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Президентские дебаты вызвали транспортный коллапс на въездах в Киев. Автомобильные пробки возникли из-за того, что в столицу прибывают зрители дебатов кандидатов в президенты Украины, которые стартуют на НСК «Олимпийский» в 19.00.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подтвердил на сайте МВД, что транспортная ситуация на въезде в Киев сложная, поскольку «людей привозят со всей страны».

Карты Google-maps свидетельствуют, что наихудшая ситуация в пятницу наблюдалась именно вокруг НСК «Олимпийский» и на въездах в столицу.

Яровой призвал водителей относиться к проблемам на дорогах с пониманием. Правоохранители ожидают, что на НСК «Олимпийский» придет около 60 тыс. человек. Безопасность на арене и вокруг нее будут обеспечивать 10 тыс. полицейских.

В сети начали комментировать транспортный коллапс в Киеве. Журналист и блогер Роман Бурко считает, что кандидат Владимир Зеленский зря предложил такой вариант общения, поскольку он подвергает зрителей на возможные проблемы с безопасностью.

Напомним, что к дебатам в Киеве начали готовиться утром 19 апреля. В городе закрыли три станции метро, ​​вокруг стадиона дежурит полиция.

В эфире канала «112 Украина» начальник полиция Киева Андрей Крищенко заявил, что запуск на стадион не будет ограничен во времени, однако доступ в фан-зону прекратят за 10 минут до начала дебатов.

Улицы в центре Киева перекроют до того, пока в этом будет необходимость. Дальнейшие действия правоохранителей будут зависить от ситуации на стадионе.