Силовики прибыли на «Олимпийский». Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120940-debaty-na-stadione-siloviki-pribyli-na-olimpiyskiy-na-otdelnyh-ulicah-ogranicheno-dvijenie.html

Ракурс

Стадион «Олимпийский» в Киеве с самого утра охраняют бойцы Национальной гвардии, к комплексу прибыли сотрудники Национальной полиции.

Правоохранители активно работают для обеспечения публичного порядка и безопасности во время беспрецедентного массового мероприятия на стадионе. Полиция призывает всех, кто придет посмотреть дебаты, вести себя мирно, не приносить с собой запрещенные предметы. Об этом 19 апреля сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко на собственной странице в Facebook.

Украинские СМИ тем временем пишут, что на стадион прибыли фуры с телевизионным оборудованием, но возле «Олимпийского» скопления людей пока не наблюдается.

В Киеве на некоторых улицах ввели временные ограничения движения. Как сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины, некоторые улицы перекрыты из-за сегодняшних дебатов на «Олимпийском».

Ориентировочно с 18:00 и до завершения дебатов возможны временные ограничения движения на таких автодорогах:

— Троицкая Площадь; — Площадь возле билетных касс «Дворца Спорта»; — ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского); — ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели); — ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели); — ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского); — переулок Госпитальный (от НСК «Олимпийский» до переулка Лабараторный); — ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В. Тютюнныка); — ул. В. Тютюнныка (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

В пресс-службе полиции Киева добавили, что на трех станциях киевского метрополитена ограничено движение до окончания дебатов на «Олимпийском». Так, станция метро «Олимпийская» не работает на вход и выход, станция «Дворец спорта» — на выход, а станция «Льва Толстого» — на вход.

Напомним, дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны начаться в 19.00. Трансляция дебатов предусмотрена на Facebook-страницах кандидатов и на YouTube.