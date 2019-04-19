Силовики прибули на «Олімпійський». Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120940-debaty-na-stadioni-sylovyky-prybuly-na-olimpiyskyy-na-okremyh-vulycyah-obmejeno-ruh-foto.html

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Стадіон «Олімпійський» у Києві з самого ранку охороняють бійці Національної гвардії, до комплексу прибули співробітники Національної поліції.

Правоохоронці активно працюють для забезпечення публічного порядку і безпеки під час безпрецедентного масового заходу на стадіоні. Поліція закликає усіх, хто прийде подивитися дебати, поводитися мирно, не приносити з собою заборонених предметів. Про це 19 квітня повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на власній сторінці у Facebook.

Українські ЗМІ тим часом пишуть, що на стадіон прибули фури з телевізійним обладнанням, але біля «Олімпійського» скупчення людей поки не спостерігається.

У Києві на окремих вулицях ввели тимчасові обмеження руху. Як повідомили у прес-службі Управління державної охорони України, деякі вулиці перекриті через сьогоднішні дебати на «Олімпійському».

Орієнтовно з 18:00 й до завершення дебатів можливі тимчасові обмеження руху на таких автошляхах:

— Троїцька Площа;

— Площа біля квиткових кас «Палацу Спорта»;

— вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейна до вул. Саксаганського);

— вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадна до перехрестя з вул. Шота Руставелі);

— вул. Жилянська (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. Шота Руставелі);

-вул. Шота Руставелі (від перехрестя з вул. Жилянська до перехрестя з вул. Саксаганського);

— пров. Госпітальний (від НСК «Олімпійський» до пров. Лабараторний);

— вул. Ділова (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. В. Тютюнника);

-вул. В. Тютюнника (від перехрестя з вул. Ділова до перехрестя з вул. І. Федорова).

У прес-службі поліції Києва додали, що на трьох станціях київського метрополітену обмежено рух до закінчення дебатів на «Олімпійському». Так, станція метро «Олімпійська» не працює на вхід та вихід, станція «Палац спорту» — на вихід, а станція «Льва Толстого» — на вхід.

Нагадаємо, дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського на стадіоні «Олімпійський» у Києві повинні розпочатися о 19.00. Трансляція дебатів передбачена на Facebook-сторінках кандидатів та на YouTube.