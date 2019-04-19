Погода в Україні 20 квітня: хмарність без опадів обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 20 квітня буде прохолодною, але без опадів. Вночі очікуються заморозки в західних, східних і центральних областях.

Температура повітря в західних областях вдень становитиме 13−16° тепла, на півдні 11−15° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 20 квітня буде прохолодною і хмарної. Температура повітря вночі становитиме від 2° до 4° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля. Очікується вітер зі швидкістю 5−10 м/с.

У Львові завтра, 20 квітня, буде сонячно, але прохолодно. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень піднімуться до 14−16° вище нуля.

Погода в Дніпрі 20 квітня буде прохолодною, синоптики обіцяють, що опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме від 1° морозу до 1° тепла, а вдень підніметься до 12−14° тепла.

У Харкові 20 квітня очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° до 3° морозу, а вдень — 12−14° тепла.

Погода в Одесі 20 квітня буде більш прохолодною. Протягом доби опадів не очікується. Синоптики прогнозують 4−6° вище нуля вночі і 11−13° тепла вдень.

Магнітні бурі в Києві 20 квітня не очікуються. Протягом доби прогнозуються невеликі обурення магнітосфери Землі, які буду чергуватися з періодами спокою.