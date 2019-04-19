Команда Зеленського. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n120938-komanda-zelenskogo-antykorupcioner-z-pryhovanymy-statkamy-i-uchasnycya-nacionalizaciyi.html

Ракурс

Кандидат у президенти Володимир Зеленський в телевізійному ефірі представив свою команду. До неї увійшли фахівці з сумнівною репутацією.

Так, членом команди Зеленського стала Марина Бардіна, передбачається, що вона буде відповідати за гендерну політику. Бардіна була помічницею народного депутата Сергія Лещенка. Ім’я Бардіної стало відомо через ДТП, в яке вона потрапила разом з нардепом.

Навесні 2017 року журналіст Андрій Дзіздзя повідомив, що Бардіна та низка помічників головних борців з корупцією відмовилися подавати декларації. Деякі навіть звільнилися перед початком кампанії з подачі декларацій.

У 2016 році Бардіна не подала е-декларацію, хоча, виконуючи обов’язки помічника нардепа на платній основі, вона мала подати інформацію про доходи. У пошуковій системі Реєстру не знайдено жодного документу за вказаним запитом.

Відповідальною за банківську систему у команді Зеленського призначено Вікторію Страхову. Страхова була підлеглою міністра фінансів Олександра Данилюка, а також працювала у «ПриватБанку». За її словами, вона брала участь в процесі націоналізації «ПриватБанку» і після завершення вказаного процесу, перейшла працювати в державний банк. Після звільнення з «ПриватБанку» влітку 2017 року вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook інформацію про проведення націоналізації банку під хештегом #МояПриватнаяИстория. Тепер, коли «ПриватБанк» знову опинився у центрі обговорень, Страхова увійшла до складу команди Зеленського.

Раніше повідомлялося, що у команді Зеленського експертом з суддівства призначено Ірину Венедіктову, яка брала участь у конкурсі до Верховного суду, але набрала найменшу кількість балів і вибула з конкурсу.