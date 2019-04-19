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Команда Зеленського. Фото: Ракурс

Команда Зеленського: антикорупціонер із прихованими статками й учасниця націоналізації «ПриватБанку» (ФОТО)

19 кві 2019, 12:40
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Кандидат у президенти Володимир Зеленський в телевізійному ефірі представив свою команду. До неї увійшли фахівці з сумнівною репутацією.

Так, членом команди Зеленського стала Марина Бардіна, передбачається, що вона буде відповідати за гендерну політику. Бардіна була помічницею народного депутата Сергія Лещенка. Ім’я Бардіної стало відомо через ДТП, в яке вона потрапила разом з нардепом.

Навесні 2017 року журналіст Андрій Дзіздзя повідомив, що Бардіна та низка помічників головних борців з корупцією відмовилися подавати декларації. Деякі навіть звільнилися перед початком кампанії з подачі декларацій.

Команда Зеленського. Фото: facebook.com/dzindzia

Команда Зеленського. Фото: facebook.com/marynabardina

Команда Зеленського. Фото: Скрін ua1.com.ua

У 2016 році Бардіна не подала е-декларацію, хоча, виконуючи обов’язки помічника нардепа на платній основі, вона мала подати інформацію про доходи. У пошуковій системі Реєстру не знайдено жодного документу за вказаним запитом.

Відповідальною за банківську систему у команді Зеленського призначено Вікторію Страхову. Страхова була підлеглою міністра фінансів Олександра Данилюка, а також працювала у «ПриватБанку». За її словами, вона брала участь в процесі націоналізації «ПриватБанку» і після завершення вказаного процесу, перейшла працювати в державний банк. Після звільнення з «ПриватБанку» влітку 2017 року вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook інформацію про проведення націоналізації банку під хештегом #МояПриватнаяИстория. Тепер, коли «ПриватБанк» знову опинився у центрі обговорень, Страхова увійшла до складу команди Зеленського.

Команда Зеленського. Фото: Скрин facebook.com/victoria.strakhova

Раніше повідомлялося, що у команді Зеленського експертом з суддівства призначено Ірину Венедіктову, яка брала участь у конкурсі до Верховного суду, але набрала найменшу кількість балів і вибула з конкурсу.

Джерело: Ракурс


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Команда Зеленського: антикорупціонер із прихованими статками й учасниця націоналізації «ПриватБанку» (ФОТО)

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