Команда Зеленського. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n120929-komanda-zelenskogo-ekspertom-iz-suddivstva-bude-eks-kandydat-do-verhovnogo-sudu-z-naymenshym-balom.html

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський представив свою команду. Так, за судову владу відповідатиме Ірина Венедіктова, доктор юридичних наук, суддя третейського суду з медичних справ.

Згідно з даними громадського руху «Чесно», Венедіктова брала участь у конкурсі на посаду судді до касаційоного цивільного суду у складі Верхового суду. Проте вона отримала бали, нижчі за мінімально допустимі. За письмовий тест — 73,5, за практичне завдання — 45 балів. Через занадто низькі бали вона вибула з конкурсу.

Експертом з фінансів Зеленський обрав Данила Гетманцева, який є співзасновником лотереї «М.Л.С», на яку накладено санкції президентом України та РНБО через підозри у фінансуванні тероризму. Гетманцев є доктором юридичних наук і також брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду. Громадська рада доброчесності визнала Гетманцева кандидатом, який не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Протягом трьох скликань Гетманцев був помічником народного депутата Володимира Сівковича, якого звинувачують у причетності до організації побиття студентів 30 листопада 2013 року. Також він є засновником та президентом авторитетної юридичної компанії «Юрімекс», проте декларував доходи, які не перевищують 40 тис. грн на рік, що викликає сумніви.