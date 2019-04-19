Команда Зеленского. Фото: Страна

https://racurs.ua/n120929-komanda-zelenskogo-ekspertom-po-sudvlasti-budet-eks-kandidat-v-verhovnyy-sud-s-naimenshim-ballom.html

Ракурс

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду. Так, за судебную власть будет отвечать Ирина Венедиктова, доктор юридических наук, судья третейского суда по медицинским делам.

Согласно данным общественного движения «Честно», Венедиктова участвовала в конкурсе на должность судьи касацийоного гражданского суда в составе Верхового суда. Однако она получила баллы, ниже минимально допустимых. За письменный тест — 73,5, за практическое задание — 45 баллов. Из-за слишком низких баллов она выбыла из конкурса.

Экспертом по финансам Зеленский назначил Даниила Гетманцева, который является соучредителем лотереи «М.Л.С», на которую наложены санкции президентом Украины и СНБО из-за подозрений в финансировании терроризма. Гетманцев является доктором юридических наук и также участвовал в конкурсе на должность судьи Верховного суда. Общественный совет добропорядочности признал Гетманцева кандидатом, который не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. В течение трех созывов Гетманцев был помощником народного депутата Владимира Сивковича, которого обвиняют в причастности к организации избиения студентов 30 ноября 2013 года. Также он является основателем и президентом авторитетной юридической компании «Юримекс», однако декларировал доходы, не превышающие 40 тыс. грн в год, что вызывало сомнения у ОСД.