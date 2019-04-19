Дебаты Порошенко и Зеленского. Фото: ТСН

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Ракурс

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны состояться в пятницу, 19 апреля.

Начало дебатов между кандидатами запланировано на 19.00. Предполагается, что онлайн-трансляция дебатов будет доступна на Facebook-страницах кандидатов. Кроме того, ряд СМИ планирует вести прямую трансляцию в Facebook и на YouTube.

В команде Зеленского добавили, что прямую трансляцию дебатов между кандидатами можно будет посмотреть и по спутниковому телевидению, для этого нужно будет ввести следующие параметры:

Кроме того, российское издание «Интерфакс» пишет, что росСМИ тоже будут вести трансляцию дебатов. Ожидается, что вживую мероприятие на «Олимпийском» будут транслировать телеканалы «Дождь» и «Россия 24», сайты RT Russia и Ruptly.

Дебаты кандидатов, согласно законодательству и постановлению Центризбиркома, запланированы и в эфире Национальной общественной телерадиокомпании. Прямой эфир на телеканале «UA: Суспільне» и радиотрансляция на «UA: Українське радіо» начнутся в 21:00. Другие телеканалы имеют право транслировать эти дебаты бесплатно.

Порошенко и Зеленский в эфире будут дискутировать в формате «вопрос-ответ». Кандидатам также наподдадут сказать вступительное слово, они смогут задать друг другу до пяти вопросам и завершить выступление короткой речью. Продолжительность официальных дебатов составляет 60 минут. В случае присутствия на дебатах только одного кандидата, ему предоставят все время эфира для предвыборной агитации.

Напомним, Центральная избирательная комиссия перенесла проведение дебатов в эфирах на телеканале «UA: Суспільне» и «UA: Українське радіо». Согласно решению Центризбиркома, теледебаты стартуют в 21.00. До этого они должны были начаться в 20.00.