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Венесуэльскую нефть продают через «Роснефть». Фото: oilcapital.ru
Венесуэльскую нефть продают через российскую компанию — СМИhttps://racurs.ua/n120927-venesuelskuu-neft-prodaut-cherez-rossiyskuu-kompaniu-smi.htmlРакурс
Венесуэла продает нефть в обход санкций. Ей в этом помогает «Роснефть». В СМИ обнародовали схему, по которой происходят продажи венесуэльской нефти.
Компания PDVSA выставляет счета на оплату нефти российскому предприятию, сообщает Reuters.
После получения счетов от венесуэльской компании «Роснефть» их оплачивает с дисконтом. Потом нефть продают конечным потребителям за полную стоимость. Деньги от продажи венесуэльской нефти перечисляются на счета в российские банки. Эти средствами также пользуется правительство Николаса Мадуро.
По такой схеме покупала венесуэльскую нефть индийская компания Reliance Industries. В компании подтвердили факт покупки нефти из Венесуэлы после введения санкций.
Напомним, что США и ряд других стран ввели санкции против государственной нефтеперерабатывающей компании Венесуэлы. США разрешили продавать венесуэльскую нефть на территории страны с условием, что вырученные деньги пойдут на счета оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, а у Мадуро к ним не будет доступа.
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