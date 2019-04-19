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Венесуэльскую нефть продают через «Роснефть». Фото: oilcapital.ru

Венесуэльскую нефть продают через российскую компанию — СМИ

19 апр 2019, 09:28
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Венесуэла продает нефть в обход санкций. Ей в этом помогает «Роснефть». В СМИ обнародовали схему, по которой происходят продажи венесуэльской нефти.

Компания PDVSA выставляет счета на оплату нефти российскому предприятию, сообщает Reuters.

После получения счетов от венесуэльской компании «Роснефть» их оплачивает с дисконтом. Потом нефть продают конечным потребителям за полную стоимость. Деньги от продажи венесуэльской нефти перечисляются на счета в российские банки. Эти средствами также пользуется правительство Николаса Мадуро.

По такой схеме покупала венесуэльскую нефть индийская компания Reliance Industries. В компании подтвердили факт покупки нефти из Венесуэлы после введения санкций.

Напомним, что США и ряд других стран ввели санкции против государственной нефтеперерабатывающей компании Венесуэлы. США разрешили продавать венесуэльскую нефть на территории страны с условием, что вырученные деньги пойдут на счета оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, а у Мадуро к ним не будет доступа.


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