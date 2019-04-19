Собака динго похитила годовалого ребенка в Австралии. Фото: SlonVKvartire.ru

https://racurs.ua/n120926-sobaka-dingo-pohitila-godovalogo-rebenka-v-avstralii-foto.html

Ракурс

Собака динго похитила из трейлера годовалого ребенка. Инцидент произошел ночью 19 апреля на побережье австралийского острова Фрейзер.

Родители ребенка гуляли недалеко от трейлера, в котором уже спал ребенок, сообщает АВС.

В отсутствие родителей в трейлер пробралась собака породы динго и схватила ребенка. Родители услышали громкий плач сына и побежали к трейлеру. Когда они добрались автофургона увидели, что хищник уже вынес мальчика на улицу, где его ждала стая собак.

Отцу ребенка удалось отбить сына у динго и отогнать стаю собак, которая ждала неподалеку. На место происшествия родители вызвали спасательную службу. Медики диагностировали у мальчика трещины в черепе и рваные раны на затылке и шее. Ребенка госпитализировали в больницу Брисбена.

Местные власти направили на остров Фрейзер рейнджеров для отлова собак динго, которые напали на людей.