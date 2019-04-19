Собака динго викрав однорічну дитину в Австралії. Фото: SlonVKvartire.ru

https://racurs.ua/ua/n120926-sobaka-dyngo-vykrav-odnorichnu-dytynu-v-avstraliyi.html

Ракурс

Собака динго викрав із трейлера однорічну дитину. Інцидент стався вночі 19 квітня на узбережжі австралійського острова Фрейзер.

Батьки дитини гуляли недалеко від трейлера, у якому вже спала дитина, повідомляє АВС.

За відсутності батьків до трейлеру пробрався собака породи динго та схопив дитину. Батьки почули голосний плач сина та побігли до трейлера. Коли вони дісталися автофургону побачили, що хижак вже виніс хлопчика на вулицю, де його чекала зграя собак.

Батьку дитини вдалося відбити сина у собаки та відігнати зграю собак, яка чекала неподалік. На місце події батьки викликали рятувальну службу. Медики діагностували у хлопчика тріщини в черепі та рвані рани на потилиці та шиї. Дитину госпіталізували до лікарні Брісбена.

Місцева влада направила на острів Фрейзер рейнджерів для вилову собак динго, які напали на людей.