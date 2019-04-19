Розслідування Мюллера: конгрес має намір притягнути Трампа до відповідальності

Дональд Трамп. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n120925-rozsliduvannya-mullera-kongres-maie-namir-prytyagnuty-trampa-do-vidpovidalnosti.html

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У доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, який проводив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США, не висунуто звинувачення Дональду Трампу.

Скорочену доповідь розслідування Мюллера було оприлюднено вчора, 18 квітня, повідомляє «Радіо Свобода».

За словами представників демократів, у Конгресу тепер є можливість притягнути до відповідальності президента США Трампа, оскільки на їхню думку там містяться факти, що підтверджують перешкоджання правосуддю головою країни.

У доповіді перераховані факти, які можуть розцінюватися, як перешкоджання правосуддю. Так, Трамп розпорядився підготувати указ про звільнення спецпрокурора Мюллера, проте юрисконсульт відмовився його виконувати. Також у доповіді згадуються обставини звільнення директора ФБР Джеймса Комі. За словами одного з чиновників Білого дому, коли Трамп дізнався про початок розслідування, він був дуже розлючений і припускав, що слідчі дії стосовно нього зв’яжуть йому руки.

Водночас Трамп розцінив доповідь Мюллера як підтвердження його невинуватості.