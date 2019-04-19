Расследование Мюллера: конгресс намерен привлечь Трампа к ответственности

Дональд Трамп. Фото: RT

https://racurs.ua/n120925-rassledovanie-mullera-kongress-nameren-privlech-trampa-k-otvetstvennosti.html

Ракурс

В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США, не предъявлено обвинение Дональду Трампу.

Сокращенный доклад расследования Мюллера был обнародован вчера, 18 апреля, сообщает «Радіо Свобода».

По словам представителей демократов, у Конгресса теперь есть возможность привлечь к ответственности президента США Трампа, поскольку, по их мнению, в докладе содержатся факты, подтверждающие препятствование правосудию главой страны.

В докладе перечислены факты, которые могут расцениваться как препятствование правосудию. Так, Трамп распорядился подготовить указ об увольнении спецпрокурора Мюллера, однако юрисконсульт отказался его выполнять. Также в докладе упоминаются обстоятельства увольнения директора ФБР Джеймса Коми. По словам одного из чиновников Белого дома, когда Трамп узнал о начале расследования, он был очень зол и предполагал, что следственные действия в отношении него свяжут ему руки.

В то же время Трамп расценил доклад Мюллера как подтверждение его невиновности.