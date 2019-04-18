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Ракурс
Великоднє перемир'я скасовується: Росія зірвала переговори – Геращенко. Фото: Днепр Час

Великоднє перемир’я скасовується: Росія зірвала переговори — Геращенко

18 кві 2019, 23:26
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Росія зірвала шестигодинні тристоронні переговори щодо пасхального перемир’я на Донбасі.

Під час скайп-конференції Тристоронньої контактної групи (ТКГ) РФ відмовлялася брати відповідальність за режим тиші на окупованій території. Про це повідомила український представник в ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Представник РФ в групі Борис Гризлов так і не з’явився і його замінив дипломат Кульмугамедов. Під час переговорів він заявив, що Росія не буде брати на себе такі гарантії, так як в Україні нібито ведеться «громадянська війна» і «внутрішній конфлікт».

У свою чергу, українська сторона звинуватила Росію і президента Володимира Путіна в зриві домовленостей і незацікавленості в завершенні війни.

Перемир’я мало настати в полудень 19 квітня.

Геращенко заявила про зрив пасхального перемир'я. Фото: Facebook

Зазначимо, що раніше президент Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. На цій зустрічі політики підтримали пасхальне перемир’я і режим тиші.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Порошенко анонсував договір про виведення російських військ і введення блакитних касок ООН.

Джерело: Ракурс


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