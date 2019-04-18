Великоднє перемир'я скасовується: Росія зірвала переговори – Геращенко. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n120924-velykodnie-peremyr-ya-skasovuietsya-rosiya-zirvala-peregovory-geraschenko.html

Ракурс

Росія зірвала шестигодинні тристоронні переговори щодо пасхального перемир’я на Донбасі.

Під час скайп-конференції Тристоронньої контактної групи (ТКГ) РФ відмовлялася брати відповідальність за режим тиші на окупованій території. Про це повідомила український представник в ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Представник РФ в групі Борис Гризлов так і не з’явився і його замінив дипломат Кульмугамедов. Під час переговорів він заявив, що Росія не буде брати на себе такі гарантії, так як в Україні нібито ведеться «громадянська війна» і «внутрішній конфлікт».

У свою чергу, українська сторона звинуватила Росію і президента Володимира Путіна в зриві домовленостей і незацікавленості в завершенні війни.

Перемир’я мало настати в полудень 19 квітня.

Зазначимо, що раніше президент Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. На цій зустрічі політики підтримали пасхальне перемир’я і режим тиші.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Порошенко анонсував договір про виведення російських військ і введення блакитних касок ООН.