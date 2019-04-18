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Пасхальное перемирие отменяется: Россия сорвала переговоры – Геращенко. Фото: Днепр Час
Пасхальное перемирие отменяется: Россия сорвала переговоры — Геращенкоhttps://racurs.ua/n120924-pashalnoe-peremirie-otmenyaetsya-rossiya-sorvala-peregovory-geraschenko.htmlРакурс
Россия сорвала шестичасовые трехсторонние переговоры о пасхальном перемирии на Донбассе.
Во время скайп-конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) РФ отказывалась брать ответственность за режим тишины на оккупированной территории. Об этом сообщила украинский представитель в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Представитель РФ в группе Борис Грызлов так и не появился и его заменил дипломат Кульмугамедов. Во время переговоров он заявил, что Россия не будет брать на себя такие гарантии, так как в Украине якобы ведется «гражданская война» и «внутренний конфликт».
В свою очередь, украинская сторона обвинила Россию и президента Владимира Путина в срыве договоренностей и незаинтересованности в завершении войны.
Перемирие должно было наступить в полдень 19 апреля.
Отметим, что ранее президент Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На этой встрече политики поддержали пасхальное перемирие и режим тишины.
Как ранее сообщал «Ракурс», Порошенко анонсировал договор о выводе российских войск и введении голубых касок ООН.
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