Пасхальное перемирие отменяется: Россия сорвала переговоры – Геращенко. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n120924-pashalnoe-peremirie-otmenyaetsya-rossiya-sorvala-peregovory-geraschenko.html

Ракурс

Россия сорвала шестичасовые трехсторонние переговоры о пасхальном перемирии на Донбассе.

Во время скайп-конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) РФ отказывалась брать ответственность за режим тишины на оккупированной территории. Об этом сообщила украинский представитель в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Представитель РФ в группе Борис Грызлов так и не появился и его заменил дипломат Кульмугамедов. Во время переговоров он заявил, что Россия не будет брать на себя такие гарантии, так как в Украине якобы ведется «гражданская война» и «внутренний конфликт».

В свою очередь, украинская сторона обвинила Россию и президента Владимира Путина в срыве договоренностей и незаинтересованности в завершении войны.

Перемирие должно было наступить в полдень 19 апреля.

Отметим, что ранее президент Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На этой встрече политики поддержали пасхальное перемирие и режим тишины.

Как ранее сообщал «Ракурс», Порошенко анонсировал договор о выводе российских войск и введении голубых касок ООН.