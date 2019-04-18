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Ракурс
Дело «ПриватБанка»: США и Евросоюз поддерживают Нацбанк. Фото: ГолосUA

Дело «ПриватБанка»: США и Евросоюз поддерживают Нацбанк

18 апр 2019, 22:53
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США и Евросоюз (ЕС) поддержали Нацбанк и украинское правительство в деле о национализации «ПриватБанка».

В своем обращении Европейский Союз отметил, что международные партнеры поддержали национализацию в 2016 году и тогда это решение защитило средства миллионов украинцев и укрепило экономику в целом. Об этом сообщается в заявлении Представительства ЕС в Украине в Facebook.

ЕС заявил о продолжении поддержки НБУ в реформировании финансового сектора Украины и призвал воспользоваться отчетом специалистов Kroll позаказуНБУ.

В свою очередь посольство США в Украине на своей странице в Facebook также напомнилоо том пути, который прошли Нацбанк и правительство, чтобы защитить вкладчиков. Американцы заметили, что международные партнеры Украины внимательно следят за ходом событий в банковской сфере.

Оба представительства отметили, что украинское правительство передало банку около 160 млрд грн для восстановления платежеспособности банка. Также они поздравили реформу корпоративного управления «ПриватБанка» и положительно выделили трансформацию бизнес-модели.

Как известно, сегодня окружной админсуд Киева принял решение об отмене национализации «ПриватБанка» по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Нацбанк уже готовится к обжалованию этого решения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны для обсуждения рисков, которые могут возникнуть из-за денационализации банка.

Источник: Ракурс


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