Справа «ПриватБанку»: США і Євросоюз підтримують Нацбанк. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n120923-sprava-pryvatbanku-ssha-i-ievrosouz-pidtrymuut-nacbank.html

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США та Євросоюз (ЄС) підтримали Нацбанк і український уряд у справі з націоналізації «ПриватБанку».

У своєму зверненні Європейський Союз наголосив, що міжнародні партнери підтримали націоналізацію у 2016 році і тоді це рішення захистило кошти мільйонів українців та зміцнило економіку в цілому. Про це повідомляється у заяві Представництва ЕС в Україні у Facebook.

ЕС заявив про продовження підтримки НБУ у реформуванні фінансового сектору України і закликав скористатися звітом спеціалістів Kroll на замовлення НБУ.

У свою чергу посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebookтакож нагадало про той шлях, який пройшли Нацбанк та уряд, аби захистити вкладників. Американці зауважили, що міжнародні партнери України уважно стежать за перебігом подій у банківській сфері.

Обидва представництва наголосили, що український уряд передав банку близько 160 млрд грн для відновлення платоспроможності банку. Також вони привітали реформу корпоративного управління «ПриватБанку» и позитивно виділили трансформацію бізнес-моделі.

Як відомо, сьогодні окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про скасування націоналізації «ПриватБанку» за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського. Нацбанк вже готується до оскарження цього рішення.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко терміново скликав Раду національної безпеки і оборони для обговорення ризиків, які можуть виникнути через денаціоналізацію банку.