Венесуельську нафту продають через російську компанію – ЗМІ. Фото: oilcapital.ru

https://racurs.ua/ua/n120927-venesuelsku-naftu-prodaut-cherez-rosiysku-kompaniu-zmi.html

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Венесуела продає нафту в обхід санкцій. Їй в цьому допомагає «Роснефть». У ЗМІ оприлюднили схему, за якою відбувається продаж венесуельської нафти.

Компанія PDVSA виставляє рахунки на оплату нафти російському підприємству, повідомляє Reuters.

Після отримання рахунків від венесуельської компанії «Роснефть» їх оплачує з дисконтом. Потім нафту продають кінцевим споживачам за повну вартість. Гроші від продажу венесуельської нафти перераховуються на рахунки в російські банки. Ці коштами також користується уряд Ніколаса Мадуро.

За такою схемою купувала венесуельську нафту індійська компанія Reliance Industries. У компанії підтвердили факт покупки нафти з Венесуели після введення санкцій.

Нагадаємо, що США і низка інших країн ввели санкції проти державної нафтопереробної компанії Венесуели. США дозволили продавати венесуельську нафту на території країни з умовою, що виручені гроші підуть на рахунки опозиційного лідера Хуана Гуайдо, а у Мадуро до них не буде доступу.