Дебати Порошенка й Зеленського. Фото: ТСН

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Ракурс

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського на стадіоні «Олімпійський» у Києві повинні відбутися у п’ятницю, 19 квітня.

Початок дебатів між кандидатами запланований на 19.00. Передбачається, що онлайн-трансляція дебатів буде доступна на Facebook-сторінках кандидатів. Крім того, низка ЗМІ планують вести пряму трансляцію у Facebook та на YouTube.

У команді Зеленського додали, що пряму трансляцію дебатів між кандидатами можна буде переглянути й по супутниковому телебаченню, для цього потрібно буде ввести наступні параметри:

Крім того, російське видання «Інтерфакс» пише, що росЗМІ теж вестимуть трансляцію дебатів. Очікується, що наживо захід на «Олімпійському» транслюватимуть телеканали «Дощ» та «Росія 24», сайти RT Russia та Ruptly.

Дебати кандидатів, відповідно до законодавства та постанови Центрвиборчкому, заплановані й в ефірі Національної громадської телерадіокомпанії. Прямий ефір на телеканалі «UA: Суспільне» і радіотрансляція на «UA: Українське радіо» розпочнеться о 21:00. Інші телеканали мають право транслювати ці дебати безкоштовно.

Порошенко та Зеленський в ефірі дискутуватимуть у форматі «запитання-відповідь». Кандидатам також наддадуть сказати вступне слово, вони зможуть задати один одному до п’яти питань та завершити виступ короткою промовою. Тривалість офіційних дебатів становить 60 хвилин. У разі присутності на дебатах тільки одного кандидата, йому нададуть весь час ефіру для передвиборчої агітації.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія перенесла проведення дебатів в ефірах на телеканалі «UA: Суспільне» та «UA: Українське радіо». Згідно з рішенням Центрвиборчкому, теледебати стартують о 21.00. До цього вони мали початися о 20.00.