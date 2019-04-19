Команда Зеленского. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n120938-komanda-zelenskogo-skryvauschiy-dohody-antikorrupcioner-i-uchastnica-nacionalizacii-privatbanka.html

Ракурс

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в телевизионном эфире представил свою команду. В нее вошли и специалисты с сомнительной репутацией.

Так, членом команды Зеленского стала 26-летняя Марина Бардина, которая, как предполагается, будет отвечать за гендерную политику. Бардина была помощницей народного депутата Сергея Лещенко. Ее имя стало известно широкой публике после ДТП, в которое она попала вместе с нардепом.

Весной 2017 года журналист Андрей Дзиздзя сообщил, что Бардина и еще ряд помощников главных борцов с коррупцией в стране отказались подавать декларации о доходах. Некоторые даже уволились перед стартом кампании по подаче деклараций.

В 2016 году Бардина не подала е-декларацию, хотя, выполняя обязанности помощника нардепа на платной основе, она должна была обнародовать информацию о доходах. В поисковой системе Реестра деклараций не найдено ни одного документа по запросу с ее именем и фамилией.

Еще одной одиозной личностью из списка Зеленского является 36-летняя Виктория Страхова. Ее представили как члена команды, ответственного за банковскую систему. Страховая была подчиненной министра финансов Александра Данилюка, а также работала в «ПриватБанке».

По ее словам, она участвовала в национализации «ПриватБанка» и после завершения этого процесса, перешла работать в государственный «Приват». После увольнения летом 2017 года она постоянно публиковала на своей странице в Facebook информацию о проведении национализации банка, утверждая, что государство забрало банк из-за «нелюбви» к Коломойскому.

Теперь, когда «ПриватБанк» снова оказался в центре обсуждений в связи с выигрышем его экс-владельцем Игорем Коломойским судебного иска (он оспаривал национализации банка), оказалось, что Страховая вошла в состав команды Зеленского в качестве эксперта по банковским вопросам.

Ранее сообщалось, что в команде Зеленского экспертом по судейству назначена Ирина Венедиктова, которая участвовала в конкурсе на должности судей в Верховном суде, но набрала наименьшее количество баллов и выбыла из гонки.