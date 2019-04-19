Погода в Украине 20 апреля: облачность без осадков обещают синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 20 апреля будет прохладной, но без осадков. Ночью ожидаются заморозки в западных, восточных и центральных областях.

Температура воздуха в западных областях днем ​​будет составлять 13−16° тепла, на юге 11−15° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 20 апреля будет прохладной и облачной. Температура воздуха ночью составит от 2° до 4° тепла, а днем ​​- 12−14° выше нуля. Ожидается ветер со скоростью 5−10 м/с.

Во Львове завтра, 20 апреля, будет солнечно, но прохладно. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимутся до 14−16° выше нуля.

Погода в Днепре 20 апреля будет прохладной, синоптики обещают, что осадков не будет. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимется до 12−14° тепла.

В Харькове 20 апреля ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут от 1° до 3° мороза, а днем ​​- 12−14° тепла.

Погода в Одессе 20 апреля будет более прохладной. В течение суток осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют 4−6° выше нуля ночью и 11−13° тепла днем.

Магнитные бури в Киеве 20 апреля не ожидаются. В течение суток прогнозируются небольшие возмущения магнитосферы Земли, которые буду чередоваться с периодами покоя.