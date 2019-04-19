Сегодня на «Олимпийском» состоятся дебаты. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n120934-debaty-na-stadione-chto-proishodit-na-olimpiyskom-kotoryy-budet-prinimat-zelenskogo.html

Ракурс

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе НСК «Олимпийский» ожидаются в Киеве.

Трансляции из-под спорткомплекса уже доступны. Также сегодня на Майдана Независимости состоялся митинг, приуроченный к дебатам кандидатов в президенты.

С 15.30 журналисты будут общаться с посетителями стадиона и показывать, что происходит вокруг спортивной арены.

В 16.00−16.30 зрителей начнут запускать на стадион. Перед дебатами запланированы различные мероприятия, ожидаются выступления артистов.

В 19.00 кандидаты должны начать дебаты на «Олимпийском».

На стадионе оба кандидата уже установили свои сцены. Стороны договорились о том, что трибуны будут делить не вдоль, а поперек. Во время дебатов не будут использовать символику партий.

Как известно, после первого тура выборов на Банковой начали настаивать на проведении дебатов между кандидатами в президенты. Лидер первого тура Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко провести дебаты на НСК «Олимпийский». Президент согласился, но стороны долго не могли прийти к согласию относительно даты и формата дискуссии на стадионе.

Порошенко настаивал на 14 апреля и в тот день провел мероприятие на «Олимпийском», но Зеленский на него не пришел, настаивая на 19 апреля. В итоге Порошенко согласился прийти на стадионные дебаты и 19 апреля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия перенесла проведение дебатов в эфирах «UA: Суспільне» и «UA: Українське радіо». Согласно решению Центризбиркома, теледебаты стартуют в 21.00, хотя до этого они должны были начаться в 20.00.