Нардепу Найему в Одессе вылили ведро нечистот на голову (ВИДЕО)

Нардепа Найема облили нечистотами. Фото: Mustafa Nayyem в Facebook

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Ракурс

Народного депутата облили нечистотами в Одессе. Инцидент случился 19 апреля во время акции в Городском саду против застройки Летнего театра.

Сейчас проводится проверка по факту хулиганских действий в Городском саду. Правоохранители задержали и доставили в Приморский отдел полиции двух граждан. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно действия задержанных квалифицируются по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о привлечении еще двух лиц к административной ответственности по ст. 173 КУоАП за нецензурную брань в общественном месте.

Местное издание «Думская» пишет, что неизвестные облили нечистотами нардепа Мустафу Найема. Политик поддерживал в Одессе активистов, выступающих против превращения Летнего театра в концертную площадку. Найему вылили ведро нечистот на горлову в тот момент, когда он входил в театр. Кроме того, депутата Верховной Рады обматерили.

Политик после инцидента заявил, что считает произошедшее частью борьбы за активы. Нардеп настаивает на необходимости проведения общественных слушаний касательно судьбы Летнего театра.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 16 ноября на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова совершили нападение. К главе ВККСУ подбежали неизвестные и облили зеленкой.